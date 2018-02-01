В банкоматах Беларусбанка теперь можно выбрать номинал купюр запрашиваемой суммы

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В банкоматах ОАО "АСБ Беларусбанк" теперь можно выбрать номинал купюр запрашиваемой суммы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Беларусбанк информирует клиентов о новом сервисе в банкоматах банка. С 1 февраля держатели банковских платежных карточек могут самостоятельно выбирать номинал купюр запрашиваемой суммы.

Клиенту может быть предложено до 3 вариантов компоновки необходимой суммы, в зависимости от фактического наличия имеющихся в банкомате номиналов на момент выдачи.

"Новый сервис реализован для удобства наших клиентов, пользующихся наличными, - пояснил директор расчетного центра платежных карт банка Геннадий Серый. - Кому-то необходимо снять определенную сумму крупными купюрами, а кому-то требуется только небольшая сумма на мелкие расходы".

В пресс-службе подчеркнули, что Беларусбанк продолжает развивать сервисы для удовлетворения интересов различных категорий клиентов, в том числе расширяя сеть банкоматов со специальным интерфейсом и речевым сопровождением для слабовидящих людей. Так, недавно такой банкомат был установлен в Гомеле. Всего банком установлено 23 банкомата данного типа.

Беларусбанк обладает самой развитой сетью банкоматов в стране, насчитывающей 1263 устройства, в которых наряду со стандартными услугами, предоставлена возможность выбора китайского языка при проведении операций, совершения межсистемных переводов для держателей платежных карточек, эмитированных банками Беларуси, смены ПИН-кода (при этом, клиент, оформивший карту рассрочки "Магнит", получает возможность сменить ПИН-код без взимания платы).

ОАО "АСБ Беларусбанк" - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Обладает обширной филиальной сетью. Предлагает все виды банковских услуг и продуктов. Занимает лидирующие позиции в банковской системе страны по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов.-0-