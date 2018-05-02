В Беларусь с Афона в 2019 году доставят честную главу великомученика Пантелеимона

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь с Афона в 2019 году доставят (на период с 7 по 17 сентября) святую честную главу великомученика Пантелеимона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Белорусской православной церкви.
Принесение честной главы состоится в ознаменование празднования в 2020 году 550-летия явления Жировичской иконы Божией Матери, 500-летия ее чудесного обретения и 500-летия образования Успенского Жировичского мужского монастыря.
На днях Святую Гору Афон посещала делегация от Белорусского экзархата. Целью визита было проведение официальных переговоров со священноначалием Свято-Пантелеимонова монастыря по вопросу принесения в Беларусь святыни.-0-
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