1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 января родилось уже около 90 малышей, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

По оперативным данным, 31 декабря в Беларуси родилось около 250 малышей. За первые часы нового года (до 12.00) на свет появилось около 90 детей.

В частности, в РНПЦ "Мать и дитя" в новогоднюю ночь родились два ребенка. По словам директора центра Константина Вильчука, у мамы одного из них это были уже вторые роды. На свет появилась девочка весом 4 кг. Ребенок здоров.

Второй малыш в РНПЦ родился сегодня днем недоношенным, но его состояние также оценивают как хорошее.-0-