В Беларуси 1 октября ожидаются ночные заморозки до -3°С

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 1 октября местами по Беларуси ожидаются заморозки до нуля - минус трех градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Утром в отдельных районах будет слабый туман.
Ветер ожидается южный: ночью слабый, днем умеренный. Ночная температура воздуха составит плюс 1-6 градусов, в середине дня воздух прогреется до 12-17 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4537 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1121 BYN
|2.112 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2187 BYN
|3.205 BYN
|3.222 BYN