В Беларуси 20 июня будет до 27 градусов тепла и без осадков

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла и преимущественно без осадков будет 20 июня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет западный 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем будет плюс 21-27 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3287 BYN
|2.325 BYN
|2.333 BYN
|USD
|2.0102 BYN
|2.01 BYN
|2.014 BYN
|RUB
|3.17 BYN
|3.14 BYN
|3.16 BYN