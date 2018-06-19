В Беларуси 20 июня будет до 27 градусов тепла и без осадков

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла и преимущественно без осадков будет 20 июня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет западный 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем будет плюс 21-27 градусов.-0-

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