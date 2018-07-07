В Беларуси 227 тыс. школьников оздоровились в лагерях в первую смену

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 227 тыс. школьников прошли оздоровление в лагерях в первую смену летней кампании 2018 года (60,2% от всего летнего плана), сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

В июне работал 4491 оздоровительный (спортивно-оздоровительный) лагерь, в том числе 806 - с круглосуточным пребыванием, в которых отдохнули 50 тыс. детей, и 4293 - с дневным пребыванием, которые обеспечили оздоровление 177 тыс. детей.

"Оздоровление детей в лагерях летом 2018 года идет в плановом порядке, - отметил Геннадий Болбатовский. - Всего этим летом планируется направить в лагеря 377 тыс. детей: 158 тыс. в лагерях с круглосуточным пребыванием и 219 тыс. - дневным".

Он подчеркнул, что, как и ранее, особое внимание уделяется оздоровлению социально незащищенных категорий детей, в частности, сирот и оставшихся без попечения родителей (уже успели отдохнуть 5 тыс.), а также детей-инвалидов (2,5 тыс.).

"С 2013 года большинство детей в возрасте от 15 до 18 лет могут пройти оздоровление только в лагерях по профилям, направлениям деятельности. Чтобы в полной мере предоставить им такую возможность, практика работы подобных объектов постоянно расширяется. В первую смену летней кампании в таких лагерях прошли оздоровление 97 тыс. детей, в том числе 11 тыс. - в лагерях труда и отдыха", - сказал собеседник.

Ассигнования из республиканского бюджета на проведение летней оздоровительной кампании 2018 года составляют Br43 млн. Большая часть ассигнований используется для удешевления стоимости путевок в оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря.

Дотация на путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием не менее 18 дней составляет Br185; в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием - Br76; в 9-дневный профильный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей - Br79; в спортивно-оздоровительный лагерь на 18 дней - Br205. "Удельный вес дотаций для 9-дневных лагерей и лагерей с дневным пребыванием превышает 80% от стоимости путевки, для лагерей с круглосуточным пребыванием - 40%", - отметил Геннадий Болбатовский. А благодаря удешевлению за счет профсоюзной организации, нанимателей в итоге родителям приходится доплачивать за путевку, как правило, не менее 10%.

Директор республиканского центра отметил, что особое внимание традиционно уделяется вопросу безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях: на летний период обеспечивается постоянное дежурство сотрудников милиции, регулярно проводится мониторинг санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности.-0-