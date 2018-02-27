27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 28 февраля и 1 марта проверят систему оповещения, сообщили БЕЛТА в МЧС.
28 февраля будет проведена проверка оповещения населения с использованием бегущей строки на телеканалах Белтелерадиокомпании, ОНТ, СТВ, РТР-Беларусь и в главном меню интерактивного телевидения IPTV Zala с трансляцией текста "МЧС Республики Беларусь проводится техническая проверка системы оповещения". 1 марта пройдет проверка в эфире большинства радиостанций: будет транслироваться сообщение "Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения. Техническая проверка завершена".
Министерство по чрезвычайным ситуациям просит отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки.-0-
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