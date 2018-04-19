В Беларуси 35% введенного в I квартале жилья построено для нуждающихся

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 34,9% введенного в I квартале жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В I квартале организации всех форм собственности построили 10,7 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 960,6 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 335,3 тыс. кв.м общей площади, или 34,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с господдержкой построено 217,7 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 192,6 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 289,5 тыс. кв.м общей площади жилья (30,1% от общего ввода по республике).-0-