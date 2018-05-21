В Беларуси 36% введенного в январе-апреле жилья построено для нуждающихся

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 36,2% введенного в январе-апреле жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В январе-апреле организации всех форм собственности построили 12,9 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1,147 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 415,3 тыс. кв.м общей площади, или 36,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с господдержкой построено 281,8 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 256,4 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 330,9 тыс. кв.м общей площади жилья (28,8% от общего ввода по республике).-0-
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