19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 38% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе-сентябре организации всех форм собственности построили 29,3 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 2,536 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 964,3 тыс. кв.м, или 38% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 652,1 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 595,6 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 742,1 тыс. кв.м общей площади жилья (29,3% от общего ввода по республике).-0-