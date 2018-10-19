19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 38% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В январе-сентябре организации всех форм собственности построили 29,3 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 2,536 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 964,3 тыс. кв.м, или 38% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 652,1 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 595,6 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 742,1 тыс. кв.м общей площади жилья (29,3% от общего ввода по республике).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.417 BYN
|2.414 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.112 BYN
|2.108 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2096 BYN
|3.206 BYN
|3.219 BYN