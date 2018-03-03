3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 4 марта сохранится оранжевый уровень опасности из-за сильного снега, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдет снег, ночью по восточной половине - сильный снег, на дорогах возможны снежные заносы. В отдельных районах прогнозируется метель. Ветер ожидается северный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, по востоку местами порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов ниже нуля, днем будет 3-9 градусов мороза.-0-
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