В Беларуси 52% пациентов после онкозаболевания живут пять и более лет

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 52% пациентов после перенесенного онкологического заболевания живут пять и более лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Павел Моисеев.

"В нашей стране сегодня на учете 237 тыс. пациентов онкологического профиля. Причем 52% из них - люди, которые после перенесенного заболевания живут пять и более лет. Многие живут 20, 30, 40 лет. Это достаточно серьезная цифра, свидетельствующая об успехах в лечении, а также пример того, что рак сегодня не приговор", - сказал Павел Моисеев.

По словам медика, успех лечения зависит от того, на какой стадии выявлено заболевание. Если это первая-вторая стадия, при определенных локализациях эффективность лечения очень высокая - достигает 90-95%. Что касается более запущенных стадий (третьей-четвертой), в этом случае прогноз ухудшается практически в 2-3 раза. При четвертой стадии заболевания пятилетняя выживаемость составляет всего 14%. Поэтому ранняя диагностика и скрининг, который направлен на выявление заболевания у практически здоровых людей, являются основой деятельности врачей-онкологов.

Пациента после перенесенного онкологического заболевания считают условно выздоровевшим. Правильнее говорить, что человек находится в ремиссии - это состояние, когда нет признаков опухолевого поражения, они никоим образом не проявляются. Поскольку опухолевые клетки в любой момент могут вернуться к своей жизнедеятельности, пациента наблюдают всю оставшуюся жизнь.

Беларусь в плане оказания онкологической помощи находится на мировом уровне, а по некоторым позициям даже опережает европейские страны. Свидетельством зрелости онкологической службы, онкологической науки стал трехтомник "Руководство по онкологии". Это труд коллектива авторов - ведущих специалистов РНПЦ. В трехтомнике изложен опыт отечественной онкологии в историческом разрезе, с анализом и учетом последних мировых тенденций. "Это кристальная выжимка того, что мы сегодня имеем: наши разработки, все методы лечения, которые успешно применяются. Руководство не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Более того, немногие страны могут позволить себе издание таких трудов", - сказал Павел Моисеев.

Практическое руководство бесплатно распространяется среди врачей, интернов, специалистов центральных районных больниц, онкологических диспансеров. Трехтомник был презентован на Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, где вызвал широкий интерес среди иностранных коллег.

В Беларуси заболеваемость онкологическими болезнями растет, как, впрочем, во всем мире. "Наша страна не относится к государствам с высокими темпами прироста новых случаев. Скорее, ее можно причислить к странам со средним уровнем. Тем не менее в последние пять лет ежегодно выявляется около 50 тыс. новых случаев онкозаболеваний. В 2017 году цифра была несколько меньше", - отметил онколог.

Как сообщалось, коллективу Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова присуждена премия Президента Беларуси "За духовное возрождение" по итогам 2017 года.-0-