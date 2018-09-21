В Беларуси 69% опрошенных устраивает уровень дорожной безопасности

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 69% респондентов полностью удовлетворены дорожной безопасностью. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Институт социологии Национальной Академии наук Беларуси провел соцопрос населения об эффективности работы милиции. В исследовании приняли участие 46% мужчин и 54% женщин. Молодежь до 30 лет составила почти 26%, жители города - 74%.
"Полностью уровень дорожной безопасности устраивает 69% респондентов. Не удовлетворен ею каждый шестой опрошенный", - говорится в сообщении.-0-
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