В Беларуси 69% опрошенных устраивает уровень дорожной безопасности

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 69% респондентов полностью удовлетворены дорожной безопасностью. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Институт социологии Национальной Академии наук Беларуси провел соцопрос населения об эффективности работы милиции. В исследовании приняли участие 46% мужчин и 54% женщин. Молодежь до 30 лет составила почти 26%, жители города - 74%.

"Полностью уровень дорожной безопасности устраивает 69% респондентов. Не удовлетворен ею каждый шестой опрошенный", - говорится в сообщении.-0-