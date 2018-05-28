28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более миллиона детей занимаются спортом. Об этом сегодня журналистам сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила главный специалист, в Беларуси сохранена сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи. "В 2017/2018 учебном году каждый третий обучающийся, это около 390 тыс. детей, получали дополнительное образование в центрах, кружках и объединениях по интересам. Они имели возможность учиться творчеству, петь, выступать, рисовать и т.д. В этом учебном году спортом занимались более 1 млн детей и подростков", - сказала Елена Симакова.

Для юных спортсменов в стране функционирует 150 городских, районных физкультурно-оздоровительных центров, на базе которых работает около 2 тыс. групп для детей и подростков.-0-