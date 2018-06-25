25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси больше всего коррупционных преступлений выявлено в сферах транспорта и промышленности, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего за пять месяцев этого года учтено 1 тыс. 107 преступлений коррупционной направленности, в то время как за аналогичный период 2017 года - 584. Рост в основном связан с рассмотрением судами многоэпизодных уголовных дел, отметил Алексей Стук.

Наибольшее число таких преступлений зарегистрировано в сферах транспорта - 192, промышленности - 132, здравоохранения - 114, строительства - 98 и образования - 89. Материальный ущерб составил Br8 млн 799 тыс., возмещен во время следствия на 36,5%. На имущество совершивших эти преступления наложен арест в сумме Br10 млн 728 тыс.

Комментируя по просьбе журналистов ситуацию с коррупцией в сфере здравоохранения, заместитель генпрокурора отметил, что в основном речь идет о трех составах: получение взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление служебными полномочиями. Работники КГБ провели массированную проверку в этой сфере, в результате возбуждены уголовные дела в отношении работников главным образом системы экспертизы оборудования и "Белмедтехники". Коррупционные преступления связаны в основном с поставками медоборудования и последующим его обслуживанием в медучреждениях соответствующими фирмами.

В целом среди наиболее распространенных правонарушений коррупционной направленности Алексей Стук назвал несоблюдение порядка проведения процедур закупок, оказание государственным должностным лицом неправомерного предпочтения интересам определенных физических лиц, использование должностным лицом служебного положения при решении личных вопросов.-0-