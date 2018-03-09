9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет новый механизм изменения цен на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Как пояснили в концерне, данный механизм изменения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке страны выработан "Белнефтехимом" с участием органов госуправления и по согласованию с правительством "в целях совершенствования механизма ценообразования на нефтепродукты".

"Указанным механизмом в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону их увеличения, так и снижения", - отметили в "Белнефтехиме".

При этом предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке. В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.

В рамках нового подхода с 10 марта устанавливаются следующие цены на автомобильное топливо: АИ-92-К5 - Br1,22; АИ-95-К5 - Br1,30; АИ-98-К5 - Br1,51; ДТ - 1,33; ДТ, класс 2 - 1,48. Таким образом, бензин дорожает на 1 копейку, дизельное топливо - на 2 копейки.

В концерне проинформировали, что средняя цена за январь-февраль 2018 года на нефть марки Urals увеличилась на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $65,99 за баррель. В настоящее время розничные цены на моторное топливо в сопредельных регионах России выше белорусских по бензинам на 7-10%, по дизельному топливу - на 6-8%. Цены на украинском рынке в 1,5 раза выше, чем в Беларуси, на рынке стран Балтии и Польши - в 2 раза выше белорусских.-0-