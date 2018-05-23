В Беларуси будет создана концепция по совершенствованию законодательства СГ

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет создана концепция по совершенствованию законодательства и развитию Союзного государства. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак во время заседания оргкомитета по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Алла Бодак напомнила, что в договоре о создании Союзного государства основной задачей обозначено достижение равных условий субъектов хозяйствования Беларуси и России и обеспечение равных прав граждан обеих стран. "На протяжении уже более года мы совместно с постоянным комитетом Союзного государства и секретариатом Парламентского собрания анализируем ситуацию в едином правовом пространстве Союзного государства. Нам удалось впервые за более чем 20-летнюю историю развития Союзного государства включить в проект приоритетных направлений развития СГ на 2018-2022 годы мониторинг положений договора о создании Союзного государства и проведение сравнительно-правового анализа. По результатам такого мониторинга мы планируем выходить на конкретный документ: пока что мы его назвали "Концепция по совершенствованию законодательства и развитию Союзного государства", - сказала она.

"Там закреплены новые направления развития, вопросы, связанные с использованием правовых механизмов, которые еще не были задействованы. Эта работа ведется уже более года. По тем предварительным результатам, которые у нас есть, мы будем делать серьезные предложения в плане создания единого правового пространства на территории наших двух государств", - добавила Алла Бодак.

В Совете Республики прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России. Мероприятие проводилось в формате видеомоста. Во время него рассматривались вопросы подготовки основных мероприятий форума, а также документов, которые будут на нем подписаны.-0-