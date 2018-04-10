В Беларуси будет внедрен единый классификатор обращений граждан и юрлиц

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет внедрен единый классификатор обращений граждан и юридических лиц. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 9 апреля 2018 года №269, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Документ принят в целях систематизации и классификации поступающих в республиканские органы государственного управления, иные госорганизации, подчиненные правительству Беларуси, местные исполнительные и распорядительные органы обращений граждан и юридических лиц по основным вопросам жизнедеятельности населения.

Единый классификатор разделен на темы и подтемы обращений. Государственные органы, иные организации могут дополнять их другими рубриками с учетом отраслевой специфики работы.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить поэтапное внедрение единого классификатора, предусмотрев на первом этапе - внедрение единого классификатора в ведомственные системы электронного документооборота, программные комплексы, функциональные возможности которых обеспечивают ведение работы с обращениями граждан и юридических лиц, на втором этапе - доработку указанных систем и комплексов после создания единой республиканской автоматизированной системы учета и обработки обращений граждан и юрлиц.

Министерство юстиции уполномочено координировать деятельность республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома по общим вопросам применения единого классификатора. Координировать работу владельцев систем и комплексов по внедрению единого классификатора и его функциональному использованию будет Министерство связи и информатизации.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.-0-