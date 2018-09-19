В Беларуси будет внедрена система контроля качества предоставления соцуслуг

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет внедрена система контроля качества предоставления социальных услуг, сообщила сегодня во время республиканского совещания с руководителями территориальных центров соцобслуживания населения министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Население во всем мире стареет. Международные эксперты утверждают, что продолжительность жизни 21 века - это 100-105 лет. Поэтому будет увеличиваться количество граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Нам нужно готовиться к активной работе. Но за количеством всегда стоит качество. Мы планируем в 2018-2019 годах развернуть мониторинг качества социальных услуг. Мы проранжируем все 146 территориальных центров социального обслуживания населения: кто-то будет на первом месте, кто-то на последнем. И даже если центр соцобслуживания окажется на 146-м месте - планка качества предоставления социальных услуг все равно должна быть высокой", - сказала Ирина Костевич.

По ее словам, сегодня все территориальные центры соцосблуживания оказывают населению необходимый спектр услуг. "Так, открыты отделения дневного пребывания молодых инвалидов. У семей, воспитывающие детей-инвалидов, есть возможность оставить их на какое-то время для занятий в различных кружках по интересам. По всей стране в эту работу уже вовлечены более 40 тыс. молодых инвалидов", - отметила министр.

Широкое развитие получает социальное обслуживание на дому. На сегодняшний день такую услугу получают более 90 тыс. нетрудоспособных пожилых людей и инвалидов I и II группы. При этом особое внимание уделяется сельчанам, в том числе жителям отдаленных малонаселенных деревень."Мы должны помочь каждому человеку, потерявшему способность передвигаться и обслуживать себя. Но доехать в сельскую местность не всегда просто. Поэтому стоит задача независимо от расстояния дойти до каждого и оказать необходимую социальную услугу", - добавила она.

"Мы должны в ближайшие годы уйти от заявительного принципа, когда человек сам просит нас о помощи, и перейти на выявительный принцип. Нам нужно увидеть каждого человека, четко знать, сколько в конкретном регионе одиноких, одиноко проживающих пожилых людей, сколько инвалидов и какой группы, чтобы предлагать людям наши социальные услуги, т.е никого не упустить из виду", - подчеркнула Ирина Костевич.

В качестве положительного примера работы с пожилыми людьми она также привела развитие в регионах университетов третьего возраста. "В таких центрах люди пожилого возраста не только обучаются компьютерной и финансовой грамотности, изучают иностранные языки, а, самое главное, общаются. Кроме того, приятно отметить, что волонтерами в таких университетах работают также пожилые люди. Это направление работы необходимо развивать и дальше", - резюмировала министр.-0-