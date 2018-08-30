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СМИ Беларуси

В Беларуси будут искоренять практику дарения подарков врачам в знак благодарности

Общество 30.08.2018 | 12:25
Фото Pixabay
Фото Pixabay

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут искоренять практику дарения подарков врачам в знак благодарности, сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко во время круглого стола в БЕЛТА, посвященного обсуждению норм медицинской этики и деонтологии.

Как рассказала Ольга Маршалко, при посещении больницы в одной из прибалтийских стран она обратила внимание на надпись "Лучшая благодарность врачу - улыбка пациента", которая была размещена на дверях у врача. "Таким образом здесь профилактировали всевозможные "благодарности" со стороны пациентов. К слову, очень часто такая инициатива исходит именно от пациента, а не врача", - сказала начальник управления.

Отвечая на вопрос, могут ли появиться такие надписи на дверях врачей Беларуси, Ольга Маршалко ответила: "Мы рассматриваем такую возможность. Активно изучаем этот опыт. Насколько нам известно, он приносит свои плоды". Минздрав планирует реализовать определенные профилактические мероприятия, направленные на установление большего взаимопонимания между медиками и пациентами. В министерстве рассчитывают, что это позволит искоренить у пациентов саму мысль о возможности некой материальной благодарности.

По мнению доцента кафедры общественного здоровья БелМАПО Валерии Сокольчик, это вопрос не организаторов здравоохранения. Здесь важно просвещение населения, в том числе силами журналистов. Нужны тематические передачи, статьи, круглые столы.

В обновленном проекте постановления о нормах медицинской этики и деонтологии говорится, что медработники не должны допускать извлечения коммерческой выгоды. В эту норму вкладывалось понятие коррупционных проявлений.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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