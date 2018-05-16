16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут использовать дроны для доставки почты, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков сегодня на открытии II Белорусского ИКТ-саммита, передает корреспондент БЕЛТА.

Отметив необходимость дальнейшего развития информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, Сергей Попков сказал: "Активно будут развиваться системы на базе дронов. В Казахстане уже около 100 дронов доставляют почту. Это очень интересный проект. Разрушение моста над Припятью усложнило доставку почтовых отправлений. Будем точечно, при доставке в критичные места использовать такую услугу".

Министр напомнил, что к концу 2020 года будет завершена технологическая модернизация услуг "Белпочты". "Это почта логистики, интернет-торговли, финансовой системы. Сегодня она осуществляет в том числе социальную функцию", - отметил Сергей Попков.

II Белорусский ИКТ-саммит включает пленарное и секционные заседания, посвященные различным технологическим трендам. Среди них технологии широкополосного доступа, интернет вещей, облачные технологии, машинное обучение, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн, 3D-технологии моделирования и визуализации, информационная безопасность. Мероприятие проходит в рамках XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", работа которого продлится по 18 мая.-0-