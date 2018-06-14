В Беларуси будут составлять долгосрочные планы развития заповедников

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут составляться долгосрочные планы развития заказников, заповедников и других особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяна Конончук, передает корреспондент БЕЛТА.

Палата представителей приняла сегодня в первом чтении проект закона "Об особо охраняемых природных территориях". К ним относятся, в частности, заповедники, заказники, памятники природы. "Особая роль отводится планам управления особо охраняемыми природными территориями, которые будут обязательными при создании государственных природоохранных учреждений", - сказала Татьяна Конончук.

Она подчеркнула необходимость принятия более активных мер по сохранению природных территорий. Каждая из них может и должна быть источником развития регионов.

Татьяна Конончук отметила, что планы, которые будут разрабатывать природоохранные учреждения, должны выноситься на общественное обсуждение, согласовываться с Минприроды. Они будут рассчитаны на долгосрочную перспективу - до 20 лет.

Проект закона содержит перечень необходимых ограничений и запретов на хозяйственную деятельность, которые будут обеспечивать охрану ценных природных комплексов и объектов. При этом депутаты предлагают предоставить госорганам, которые принимают решения об объявлении, преобразовании особо охраняемых природных территорий, право устанавливать дополнительные запреты и ограничения на хоздеятельность.

В целях экономии бюджетных средств законопроект предусматривает возможность создания государственных природоохранных учреждений для управления несколькими особо охраняемыми территориями, независимо от их категории, вида и статуса.

Законопроект разработан группой депутатов Палаты представителей.-0-