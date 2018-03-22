В Беларуси будут созданы дополнительные выездные патронажные службы для оказания паллиативной помощи

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут созданы дополнительные амбулаторные кабинеты и выездные патронажные службы для оказания паллиативной помощи. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист по паллиативной помощи взрослым Министерства здравоохранения Беларуси, главный врач больницы паллиативного ухода "Хоспис" Наталья Наркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В крупных городах Беларуси выездные патронажные службы и амбулаторные кабинеты паллиативной медицинской помощи уже работают. "Планируем открывать еще кабинеты и выездные патронажные службы, чтобы обеспечить максимальное количество пациентов. Особенно это касается сельских районов, где имеет значение транспортная доступность. И, конечно, продолжим обучение медработников", - сказала Наталья Наркевич.

Специалист рассказала, что с появлением неинвазивных лекарств есть возможность обезболивать пациента без привлечения скорой медицинской помощи. Поэтому каждый год сокращается число их выездов к больным для оказания паллиативной помощи.

Паллиативную помощь в Беларуси сегодня оказывают 39 организаций здравоохранения, из них в 28 есть стационарные койки - всего их предоставлено 175. По данным за 2017 год, паллиативная помощь оказывалась порядка 14,5 тыс. пациентов, из них более 12 тыс. - с онкологией.-0-