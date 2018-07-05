5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года планируется открыть еще 8 центров обслуживания налогоплательщиков, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"До конца мы планируем открыть еще 8 центров обслуживания плательщиков. Учитывая, что значительное количество субъектов, граждан, плательщиков переходит на онлайн-взаимодействие с налоговыми органами, будем смотреть, какое количество центров необходимо. Такой задачи, чтобы во всех без исключения инспекциях создать центры обслуживания плательщиков, мы для себя не ставим. Эти центры появятся в крупных городах, где сосредоточено большое количество налогоплательщиков", - пояснил Сергей Наливайко.

Министр напомнил, что недавно было открыто новое здание в Бресте, там размещаются сразу три инспекции - две районные инспекции Бреста и областная. "Это тоже пробный вариант, когда несколько инспекций размещается в одном месте, будем смотреть, если оправдает себя эта стратегия, то, возможно, и в Пинске будет реализован подобный принцип. Кроме того, центры обслуживания плательщиков появятся в Витебске, Бобруйске, Барановичах, Орше", - отметил он.

Сергей Наливайко рассказал, что первый центр обслуживания плательщиков был создан в октябре 2016 года в инспекции МНС по Московскому району Минска. Сегодня такие центры функционируют в 13 инспекциях Беларуси, из них в шести инспекциях Минска (ИМНС по Партизанскому, Московскому, Первомайскому, Заводскому, Центральному, Фрунзенскому №1 районам) и семи - в областных инспекциях (в Борисове, Жлобине, Могилеве, Гродно, Витебске и в двух ИМНС Бреста). "И там не просто было изменено название, там кардинально меняются подходы к работе. В частности, мы уходим от закрепления плательщиков за отдельными инспекторами или инспекциями, что, на наш взгляд, очень важно как с точки зрения повышения качества услуг, так и с точки зрения противодействия коррупции", - подчеркнул он.

По словам министра, уход от этого закрепления - первый шаг к переходу на экстерриториальный принцип обслуживания. "В первую очередь это будет касаться физических лиц, в дальнейшем мы распространим этот принцип и на субъектов хозяйствования. В 2019 году мы планируем предоставить физлицам возможность экстерриториального обслуживания, если успеем за 2019 год обкатать эту возможность, то с 2020 года будем предлагать подобный метод обслуживания и для субъектов хозяйствования", - констатировал он.-0-