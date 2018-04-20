В Беларуси досрочно начнут выплату пенсий за 9 мая

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" обнародовала график досрочной выплата пенсий (пособий) за 9 мая в отделениях почтовой связи, сообщает БЕЛТА.

Досрочная выплата пенсий (пособий) с 5 мая начнется отделениях почтовой связи Минска, с 7 мая - в ОПС Могилева, в городских ОПС Брестской области; 8 мая - во всех ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей, в сельских ОПС Брестской области.

9 мая будут работать только дежурные отделения.

О режиме работы ОПС можно узнать в саll-центре "Белпочты" по номеру 154.-0-