В Беларуси экзамен на право управления мотоциклом начнут принимать по новым правилам с 22 апреля

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 22 апреля экзамен на право управления мотоциклом начнут принимать по новым правилам. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника УГАИ МВД Александр Цегельник, передает корреспондент БЕЛТА.
"С 22 апреля практический экзамен на право управления мотоциклом будет приниматься по новым правилам. В него добавлены ранее анонсированные элементы: змейка и маневрирование в условиях ограниченного времени. Все подразделения Госавтоинспекции готовы к этому", - сказал Александр Цегельник.
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