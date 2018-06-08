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В Беларуси еще более 120 тыс. граждан могут претендовать на субсидии на оплату коммуналки

Общество 08.06.2018 | 14:01
Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси еще более 120 тыс. граждан могут претендовать на безналичные жилищные субсидии по выявительному принципу, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В Беларуси расширяют систему безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению. Соответствующий указ №225 Президент Беларуси подписал 7 июня. "По информации Министерства труда и социальной защиты, у нас более 120 тыс. граждан, относящихся к тем категориям, которым также будут предоставляться безналичные жилищные субсидии", - рассказали в министерстве.

Субсидии на оплату коммуналки получат ухаживающие за детьми до трех лет и детьми-инвалидамиСубсидии на оплату коммуналки получат ухаживающие за детьми до трех лет и детьми-инвалидами
Право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите.

В ведомстве подчеркнули, что цель указа №225 - расширить число граждан, которые могут получать субсидии по выявительному принципу. "Кроме того, предыдущий документ действовал больше года, в процессе работы проявились мелкие недочеты, к примеру, во взаимодействии организаций, которые осуществляют передачу данных. Мы в приложении к указу №225 прописали ряд небольших нововведений, благодаря которым сокращается время на администрирование процедуры, затраты, а также загруженность специалистов, которые этим занимаются", - отметили в Минжилкомхозе.

Данные по тем домохозяйствам, которые могут рассчитывать на субсидию, госорганы будут передавать в ОАО "НКФО "ЕРИП". "Там система будет автоматически определять те семьи, которые попадают под эту льготу, и передавать информацию местным органам власти. То есть личного решения кого-то из властей не будет - субсидия будет рассчитываться автоматически и выделяться всем, кому она положена", - констатировали в ведомстве.

За первый квартал текущего года субсидии на сумму Br416,5 тыс. получили 20,7 тыс. семей.

Как сообщалось, право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите.

Субсидии будут положены получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста. При этом помощь гражданам будет предоставляться на основании данных информационных ресурсов Министерства труда и соцзащиты без необходимости сбора каких-либо документов.

Право на получение субсидий по заявительному принципу предоставлено также гражданам или семьям, которые не имеют собственного жилья и проживают на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности. Как и ранее, субсидия предоставляется при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.

С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставляться гражданам, включенным в списки трудоспособных, но не занятых в экономике и оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. При этом члены семьи, проживающие совместно с ними, имеют право на получение субсидий.-0-

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Теги
ЖКХ, Министерство ЖКХ, субсидии
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