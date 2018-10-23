В Беларуси есть все условия для самореализации молодых специалистов - Миклашевич

23 октября, Высокое /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть все условия для самореализации молодых специалистов. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич сегодня на встрече с молодежью в городе Высокое, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государством создаются все условия, чтобы молодые специалисты могли эффективно использовать свой потенциал, применять полученные знания на практике. Президент поставил задачу обеспечить молодежь рабочими местами. Органы власти на местах прилагают необходимые усилия, чтобы создать молодым людям надлежащие условия для работы, досуга. В то же время обязанность молодых специалистов добросовестно и продуктивно трудиться, продолжать добрые дела предыдущих поколений", - сказал Петр Миклашевич.

Положительным примером в плане кадровой политики председатель Конституционного суда считает ОАО "Беловежский" Каменецкого района. Здесь молодых специалистов привлекает не только достойный заработок. В поселке развита социальная инфраструктура, работники в сжатые сроки могут решить жилищные вопросы.

Петр Миклашевич сегодня принял участие во встрече с молодыми специалистами Каменецкого района, обратился к ним с напутственным словом. Председатель райисполкома Валентин Зайчук познакомил юношей и девушек с социально-экономическим развитием региона, его перспективами. Специалисты пояснили, каким образом они могут улучшить свои жилищные условия. Например, молодым семьям предоставляется возможность получить адресное жилищное субсидирование. Сейчас в Каменце завершается возведение многоэтажного дома, в котором квартиры с господдержкой строит 41 молодая семья. Планируется, что в декабре новоселы получат ключи. В свою очередь вчерашние выпускники поделились впечатлениями, как их приняли на первом рабочем месте, как они обживаются в быту.

В Каменецкий район в этом году прибыли 200 молодых специалистов. Большинство из них трудятся в сфере сельского хозяйства, также немалое представительство у работников систем здравоохранения и образования. Почти половина прибывших кадров начали свою трудовую деятельность на малой родине.-0-