В Беларуси ежегодно около 15 тыс. малышей нуждаются в услугах раннего вмешательства

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в услугах раннего вмешательства в Беларуси нуждаются около 15 тыс. детей младшего возраста. Об этом сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий на региональной конференции стран Европы и Центральной Азии "Раннее вмешательство для детей: укрепление систем и расширение прав и возможностей семей", которая проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

За последние 10 лет служба охраны материнства и детства добилась больших успехов. "Мы уменьшили детскую смертность более чем в 1,5 раза за счет высоких технологий, в 2 раза - младенческую смертность. До 35,2% уменьшилась тяжесть первичной инвалидности (удельный вес детей-инвалидов с 3-й и 4-й степенью утраты здоровья). Снизилась инвалидность, связанная с маловесностью, проблемами во время родов. Сегодня из 5 тыс. детей, рожденных раньше срока, 220 имеют экстремально низкий вес, но при этом выживают и не имеют серьезных расстройств, - сказал Игорь Лосицкий. - Увеличилась выживаемость детей с онкологическими заболеваниями, последствиями травм, редкими генетическими заболеваниями. На этих детей и ориентирована модель раннего вмешательства - чтобы вырастить здоровых и полноценных членов общества. Всего в услугах раннего вмешательства в республике ежегодно нуждается около 15 тыс. детей младшего возраста".

Вместе с тем первичная инвалидность детского населения до 18 лет за те же 10 лет выросла на 25%, в прошлом году она составила 21,06 на 10 тыс. детей. В структуре преобладают врожденные пороки развития, болезни нервной системы и психические расстройства. По словам Игоря Лосицкого, в некотором смысле причиной такой тенденции стало то, что больше детей выживают при родах, благодаря совершенствованию уровня оказания помощи матерям и детям. "Но, соответственно, больше детей остаются с проблемами, и мы имеем прирост инвалидности. Причем не с серьезными формами утраты здоровья, а такими, на которые реально повлиять, с которыми можно и нужно работать", - подчеркнул замминистра.

Специалисты из 16 государств собрались в Минске 5-6 июня, чтобы обсудить развитие системы раннего вмешательства для детей с инвалидностью на региональном уровне. Организаторами конференции являются Министерство здравоохранения Беларуси, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, региональное представительство ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии, при поддержке правительства России.-0-