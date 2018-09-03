В Беларуси ежегодно проверяют на содержание ГМО около 1 тыс. образцов продуктов питания

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно проверяют на содержание генно-модифицированных организмов (ГМО) около 1 тыс. образцов продуктов питания, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Ирина Почицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси продажа продуктов питания с содержанием ГМО не запрещена. Однако они должны иметь соответствующую маркировку. Маркировать нужно продукты, если там обнаружено содержание ГМО более 0,9%. В Беларуси утвержден перечень продуктов, которые подлежат обязательному контролю на наличие ГМО. В их числе - соя, соевые бобы, соевая мука, кукуруза, чипсы, - сказала Ирина Почицкая. - Контроль на содержание ГМО в продуктах питания ведется в Беларуси постоянно с 2008 года. Ежегодно около 1 тыс. образцов проходят такие испытания. Постоянный мониторинг показал, что продукция с превышением установленных требований бывает только в единичных случаях".

В Беларуси нет производства генно-модифицированных продуктов в промышленных масштабах, но они ввозятся из-за рубежа.-0-