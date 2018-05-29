29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно регистрируется около десяти случаев заболевания клещевым энцефалитом, сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

В странах Дальнего Востока, на Урале, например, речь идет о тысячах случаев. Поэтому при выезде в эти регионы целесообразно провести вакцинацию против клещевого энцефалита.

В Беларуси обязательную вакцинацию проходят специалисты, работающие в высокоактивных природных очагах клещевого энцефалита на территории страны (национальный парк "Беловежская пуща"), а также те, кто работает в лесной зоне, - электрики, которые прокладывают высоковольтные линии электропередачи, геологи, биологи. Обычным посетителям белорусских лесов и парков делать эту прививку вовсе не обязательно.

Что касается Лайм-боррелиоза, то вакцинация в этом случае не защитит. Если укус все же произошел, необходимо пройти антибактериальную терапию.-0-