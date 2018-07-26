26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно выявляют около 3 тыс. пациентов с парентеральными вирусными гепатитами. Об этом сегодня журналистам сообщила доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Светлана Лукашик, передает корреспондент БЕЛТА.

Светлана Лукашик отметила, что в Беларуси широко применяется скрининг на эту группу заболеваний. "У нас есть регламентированный контингент пациентов, которые подлежат обязательному тестированию на парентеральные вирусные гепатиты вне зависимости от того, имеются у них клинические проявления или нет. В связи с этим выявляемость пациентов с вирусными гепатитами С и В на сегодняшний день больше. Ежегодно мы регистрируем примерно 3 тыс. новых пациентов", - сказала она.

По словам заместителя главврача инфекционной больницы Минска Олега Скрипко, в республике зарегистрировано около 30-33 тыс. пациентов с гепатитом С. "Эта цифра у нас стабильная, каких-то эпидемических вспышек нет. По сравнению со странами-соседками заболеваемость у нас значительно меньше, потому что в первую очередь у нас меньше медицинского заражения гепатитами, лучше осуществляется контроль за манипуляциями с кровью", - отметил Олег Скрипко.-0-