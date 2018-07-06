6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовятся предложения по обязательному продлению контрактов с добросовестными работниками. Такая информация размещена на сайте Федерации профсоюзов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

На VIII Пленуме совета ФПБ 5 июля обсуждались перспективы введения в Беларуси практики обязательного продления контрактов с добросовестными работниками. Председатель ФПБ Михаил Орда проинформировал о договоренности с депутатским корпусом, Министерством труда и социальной защиты о продолжении работы по этой теме. Планируется, что к тому времени как в Палате представителей будут рассматривать во втором чтении поправки в Трудовой кодекс, стороны подготовят согласованные предложения по урегулированию вопроса заключения и продления контрактов.

Михаил Орда также отметил положительную динамику в вопросах занятости населения: количество вакансий увеличивается, вынужденная неполная занятость и целодневные простои сокращены почти вдвое. Вместе с тем в некоторых районах трудоустроиться и зарабатывать приемлемые деньги довольно сложно. Председатель ФПБ подчеркнул, что на эту ситуацию профсоюзы на местах должны влиять "в ручном режиме". "Сегодня представители федерации включены в комиссии по содействию занятости практически во всех районах. Мы должны детально и объективно анализировать каждый случай обращения за помощью в трудоустройстве, оказывать максимальное содействие и, самое главное, всегда стоять на стороне законных прав и интересов людей", - сказал он.

По мнению руководителя ФПБ, ситуацию с занятостью усугубляет несовершенство контрактной формы найма. В частности, чрезмерная распространенность практики краткосрочных контрактов. Во время масштабного профсоюзного мониторинга, когда эксперты проанализировали около 1,6 млн контрактов, выяснилось, что более 30% из них заключены на минимальный срок в один год.-0-