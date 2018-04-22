22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси из-за непогоды пострадали 15 населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"По оперативным данным, вследствие порывов ветра (до 27 м/с) в трех районах Могилевской области, в трех районах Минской области, в одном районе Витебской области пострадали 15 населенных пунктов", - сообщили в МЧС.

Повреждены кровли 3 жилых домов, 2 объектов соцкультбыта и 24 сельскохозяйственных зданий. Зафиксировано 34 случая опасных падений деревьев в Могилевской (20 случаев), Минской (8 случаев) областях и в Минске (6 случаев). В результате повреждены три легковых автомобиля. Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов. По состоянию на 6.00 22 апреля оставались без электроснабжения 6 населенных пунктов и 9 трансформаторных подстанций в Могилевской, Минской и Витебской областях.

Помимо этого, сильный ветер способствовал распространению огня во время пожаров в экосистемах.-0-