В Беларуси из-за непогоды в течение суток нарушалось электроснабжение 203 населенных пунктов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за непогоды в течение суток в Беларуси нарушалось электроснабжение 203 населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По оперативным данным, порывами ветра (до 21 м/с) повреждена кровля котельной в деревне Паличин Любанского района Минской области. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
В течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 203 населенных пунктов, сообщили в ГПО "Белэнерго". Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 31 января остается без электроснабжения 1 населенный пункт.
За минувшие сутки в Беларуси отмечались порывы ветра до 21 м/с.
Ведется мониторинг оперативной обстановки.-0-
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