10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в предстоящие выходные и праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Больничные организации здравоохранения 14 и 28 апреля будут работать по графику субботнего дня, 15 и 29 апреля - выходного дня, 16 и 30 апреля - рабочего дня, 17 апреля и 1 мая - праздничного дня.

Работа поликлиник, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций и организаций медицинской техники, аптек 14 и 28 апреля будет организована по графику рабочего дня, 15 и 29 апреля - выходного дня, 16 и 30 апреля - субботнего дня, 17 апреля и 1 мая - праздничного дня.

В выходные и праздничные дни работа приемных отделений больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будет усилена.-0-