В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздники в марте

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в марте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Больницы 3 и 10 марта будут работать по графику субботнего дня, 8 марта - праздничного дня, 9 марта - рабочего дня, 11 марта - выходного дня.

Работа амбулаторно-поликлинических организаций, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптек и организаций медтехники 3 марта будет организована по графику рабочего дня, 8 марта - праздничного дня, 9 и 10 марта - субботнего дня, 11 марта - выходного дня.

В выходные и праздничный день амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены. Из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.-0-