В Беларуси изменится программа подготовки водителей-международников

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменится программа подготовки водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов. Это следует из постановления Совета Министров от 29 июня 2018 года №512, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

"Каждые пять лет водители-международники проходят дополнительное обучение в учреждениях образования и подтверждают свою профессиональную компетентность. Предусмотрены изменения в учебной программе, которая будет соответствовать Хартии качества международных грузовых автомобильных перевозок в рамках многосторонней квоты Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ). Хартия качества установила международные требования к профессиональной квалификации водителей и управленцев. Их соблюдение позволит сохранить свои позиции на рынке международных транспортных услуг", - отметил Сергей Дубина.

Постановлением также определен порядок подтверждения профессиональной компетентности водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов. Так, свидетельства о профессиональной компетентности водителей-международников, выданные до 1 ноября 2018 года, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2019 года. "Это связано с тем, что к 1 января 2020 года все водители, выполняющие международные автомобильные перевозки с использованием разрешений ЕКМТ, должны будут иметь свидетельство профессиональной компетентности, соответствующее условиям Хартии качества. Речь идет о квалификационной карточке водителя, которая будет выдаваться сроком на пять лет и признаваться на территории всех государств - членов Международного транспортного форума", - пояснил Сергей Дубина.

Документом внесены дополнения и изменения в постановление правительства от 30 июня 2008 года №971 "Об установлении требований к лицам, ответственным за организацию и выполнение автомобильных перевозок, и утверждении Положения о порядке подтверждения профессиональной компетентности лиц, ответственных за организацию и выполнение международных автомобильных перевозок, и выдачи соответствующих свидетельств".

Постановление Совмина №512 вступает в силу с 1 ноября 2018 года.-0-