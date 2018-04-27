В Беларуси изменят нормы выдачи спецодежды занятым на уборке урожая

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменят нормы выдачи спецодежды людям, занятым на уборке урожая. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Федерация проводит серьезную работу по совершенствованию законодательства в сфере охраны труда. "Мы сейчас активно работаем с профильными министерствами над изменением норм по выдаче спецодежды людям, занятым на уборке урожая. Эту проблему в прошлом году поднимали практически все механизаторы. Та спецодежда, которую они получают, фактически не пригодна для работы в жаркую погоду. И люди ей не пользуются, выходят на работу в шортах, сланцах. И иногда это становится причиной травматизма", - сказал Михаил Орда. Поэтому ФПБ обратилась в Министерство сельского хозяйства и продовольствия с инициативой поменять нормы в этой сфере. Совместно с "Беллегпромом" уже подобрали образцы спецодежды и обуви, которые бы позволяли комфортно работать в жару.

ФПБ также работает над усовершенствованием правил аттестации на химических производствах, чтобы максимально учитывались все вредные факторы, воздействующие на людей.

Что касается внесения изменений в закон об охране труда, этот законопроект детально отрабатывался технической инспекцией труда профсоюзов. Сегодня он содержит ряд новых и полезных норм. В частности, внесены нормы по повышению безопасности тех, кто занят по гражданско-правовым договорам, прописаны нормы, касающиеся охраны труда надомных работников, домашних работников. Предлагается закрепить норму, в соответствии с которой наниматель будет нести расходы за прохождение медицинских осмотров не только работников, но и лиц, принимаемых на работу.

В то же время Михаил Орда подчеркнул, что для повышения безопасности труда важно повышать личную ответственность каждого работника за выполнение прописанных правил и норм.-0-

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