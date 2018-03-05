В Беларуси изменены подходы к ведению беременности

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество посещений женщинами акушера-гинеколога при нормальном протекании беременности сократилось почти в два раза, сообщила сегодня журналистам начальник управления организации медицинской помощи Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав в этом году принял новый клинический протокол по охране здоровья матери, в котором с учетом отечественного и международного опыта изменены подходы к ведению физиологической беременности. "Мы значительно сократили при физиологически нормально протекающей беременности, хорошем здоровье женщины посещение акушера-гинеколога практически в два раза - с 16 до 9. Соответственно оптимизировали количество исследований. Наши клинические протоколы проанализированы и одобрены экспертами ВОЗ с позиции доказательной медицины и минимального вмешательства в течение физиологического процесса", - рассказала Елена Богдан.

Кроме того, разработана новая инструкция и клинические протоколы по бесплодию с акцентом на мужское бесплодие, отметила представитель Минздрава. Это соответствует новой концепции планирования семьи.

Многое делается для сохранения каждой беременности. Это прежде всего психологическое предабортное консультирование женщин. Благодаря этой работе, организованной Минздравом совместно с общественными организациями, церковью, почти 2 тыс. детей смогли появиться на свет. Положительный эффект по сохранению женского здоровья дают внедренные в Беларуси скрининги онкозаболеваний. В качестве примера Елена Богдан привела проект по скринингу рака шейки матки в трех районах Гомельской области, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС.

Работают медики и с уязвимыми категориями - ВИЧ-инфицированными женщинами. Антиретровирусная терапия проводится на государственные средства. Совместно с ЮНИСЕФ продолжаются проекты по профилактике внешних причин инвалидности и ранней смертности детей. Открыто 10 ресурсных центров, в которых будущие мамы и папы обучаются безопасному поведению дома. Подобные центры, согласно позиции Минздрава, необходимо открыть в каждой области республики - в городах с численностью населения больше 100 тыс. Соответствующая работа продолжится в 2018 году.

Для расширения возможностей самореализации женщин, у которых дети имеют особенности развития, подготовлены новая концепция по межведомственной работе и соответствующий указ Минздрава, согласованный с другими ведомствами, по работе центров раннего вмешательства. В них прежде всего будет оказываться психологическая поддержка мамам и всем семьям в случае врожденной или приобретенной инвалидности ребенка.

Елена Богдан обратила внимание, что с мая 2017 года начал функционировать портал "Здоровые люди", где есть много разделов, которые помогут женщинам провести самотестирование и найти ответы на многие вопросы собственного здоровья, полового воспитания своих детей и другие.-0-