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В Беларуси изучается возможность перехода на электронные трудовые книжки

Общество 17.05.2018 | 13:32
Ирина Костевич. Фото из архива
Ирина Костевич. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изучается вопрос перехода на электронные трудовые книжки, сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы отрабатываем сегодня вопрос, изучаем, как переходить на электронные трудовые книжки", - проинформировала министр. Одним из шагов к этому станет регулярное обновление базы данных трудоспособных неработающих граждан, добавила она. Такая автоматизация, по словам Ирины Костевич, призвана упростить жизнь граждан.

Как пример можно привести принцип, по которому будут собираться сведения о белорусах, работающих за рубежом. Их будут относить к занятым в экономике на основании уведомлений, которые люди смогут отправлять онлайн. Министр пояснила, что сделать это можно будет на соответствующих сайтах. В качестве подтверждающих документов планируется предусмотреть трудовой договор, справку о зарплате.-0-

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Теги
Костевич, Министерство труда и соцзащиты, пенсионеры, трудовое законодательство
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