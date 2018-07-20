20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изучают возможность строительства исследовательского реактора при участии "Росатома". Об этом сообщил заведующий циклотронно-радиохимической лабораторией Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центра) Святослав Бринкевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В настоящее время обсуждается возможность строительства на базе Института энергетики НАН Беларуси в Соснах при участии госкорпорации "Росатом" исследовательского реактора, - рассказал он. - На данном исследовательском реакторе мы могли бы частично покрыть потребность Беларуси в радионуклидах для терапии заболеваний, таких, например, как йод-131 (искусственный радиоактивный изотоп йода для лечения рака щитовидной железы и тиреотоксических состояний)".

Строительство реактора потребует проработки технологических аспектов и лицензирования в Госатомнадзоре. "Росатом" может взять на себя проектирование реакторной части и помещений радиохимического блока, поставить оборудование, поделиться технологиями выделения и очистки радионуклидов, оказать помощь в обучении радиохимического персонала исследовательского реактора, добавил Святослав Бринкевич.

Он отметил, что Республиканский ПЭТ-центр активно сотрудничает с "Росатомом". Российская госкорпорация оказывает содействие в обучении и повышении квалификации радиохимиков ПЭТ-центра. В июле 2014 года при содействии "Росатома" на базе ФМБЦ им А.И. Бурназяна было организовано обучение четырех специалистов по курсу "Химическая технология радиофармацевтических препаратов". В ближайшее время планируется направить еще трех сотрудников на обучение в международной летней школе по радиохимии на базе МГУ, которая проводится с участием госкорпорации.

Республиканский центр позитронно-эмиссионной терапии был открыт на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в 2015 году. Совмещение методов ПЭТ и компьютерной томографии (КТ) позволило развивать и внедрять в клиническую практику так называемые гибридные технологии исследования. Оборудование центра позволяет проводить раннюю диагностику онкологических, неврологических и кардиологических заболеваний, назначать точную схему лечения. В центре налажено собственное производство радиофармпрепаратов для ПЭТ-диагностики.-0-

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