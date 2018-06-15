В Беларуси к 1 сентября будет издано 44 новых учебника

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к 1 сентября будет издано 44 новых учебных пособия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Национального института образования (НИО) Валентина Гинчук.

"К началу 2018/2019 учебного года будет издано 44 новых учебных пособия. В первую очередь это пособия для четвертых и восьмых классов. Это связано с обновлением в данных классах учебных программ по всем предметам", - сказала Валентина Гинчук.

Также будут изданы учебные пособия по иностранным языкам для третьего, шестого, девятого и десятого классов. Новые книги положат в портфель шестиклассники по математике и информатике, а также по трудовому обучению. "Подходы к разработке новых учебных пособий остаются теми же, которые мы реализуем с 2015 года. Основными требованиями к новым учебникам являются доступность изложения учебного материала, практико-ориентированность задач и упражнений, реализация разных форм представления информации - дети будут работать не только со сплошным текстом, но и с графиками, диаграммами и таблицами, а также реализация в учебных пособиях межпредметных связей", - отметила директор НИО.

Кроме этого, новые учебные пособия будут содержать ссылки на различные компоненты учебно-методических комплексов по предметам. "Учитель получит возможность дифференцировать образовательный процесс - в учебнике будет изложен необходимый материал для получения учеником самой высокой отметки, но для детей, которые проявляют интерес к предмету, дополнительный контент поможет углубить знания и отработать полученные навыки", - пояснила Валентина Гинчук.

По ее словам, в новых учебных пособиях также будет использоваться технология дополненной реальности. "Она позволяет оживлять картинки и в большей мере визуализировать изучаемый учебный материал. Загрузив бесплатно на электронное устройство соответствующие программы, ученики смогут более конкретно представить изучаемые явления. Технология будет реализована в учебниках по физике и по искусству для восьмого класса", - заключила руководитель Национального института образования.-0-