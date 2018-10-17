В Беларуси к 100-летию комсомола на каждом объекте труда молодежи появится памятная табличка

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к 100-летию комсомола на каждом объекте, возведенном с участием молодежи, появится памятная табличка, сообщил сегодня журналистам первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодежное движение в Беларуси активно развивается. Об этом свидетельствуют различные победы и достижения молодежи. Без лишней скромности скажу, что наши студотряды - одни из лучших на территории СНГ. К слову, недавно завершился трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке "БелАЭС-2018", где работал сводный белорусско-российский студенческий отряд. И объектов труда молодежи много по всей стране. К вековому юбилею комсомола на каждом объекте, где в свое время трудилась молодежь, появится памятная табличка - информационный указатель, на котором будет содержаться вся необходимая информация о том, кто и когда принимал участие в возведении конкретного объекта", - сказал Дмитрий Воронюк.

Он напомнил, что в сентябре БРСМ дал старт общереспубликанскому проекту "#ЗаДело!", направленному на широкое вовлечение молодежи в благоустройство и наведение порядка на своей малой родине. "Ребята активно включились в эту работу по всей стране. Более того, в соцсетях проходит челлендж-марафон, где каждый участник проекта "#ЗаДело!" публикует свои фотографии на фоне благоустраиваемого объекта с одноименным хештегом и тем самым передает инициативу и трудовую эстафету друзьям и знакомым. Но наша основная цель - чтобы в каждом регионе появлялись места, где молодежь могла бы собираться и проводить творческие и спортивные проекты. В Минске таких площадок будет несколько, первая - на острове Комсомольцев. И мне хочется, чтобы таких уникальных пространств было как можно больше в Беларуси", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Сегодня в Беларуси дан старт молодежному марафону "Комсомолу-100: эстафета поколений", который посвящен вековому юбилею молодежного движения. Эстафету подхватят активисты БРСМ в районах и городах страны. Они проведут диалоги поколений, встретятся с представителями различных эпох, чья молодость неразрывно связана с комсомолом, в результате чего будут записаны истории, собраны награды, фотографии, альбомы, газетные публикации, сувениры, отражающие историю комсомольского движения в каждом регионе. К примеру, в Минске состоится открытие стилизованной тематикой молодежного движения остановки имени Героя Советского Союза Олега Кошевого, а во время Ночи кино в кинотеатре "Комсомолец" будет демонстрироваться пятисерийный художественный фильм "Время выбрало нас" производства киностудии "Беларусьфильм". В честь юбилея в Солигорске молодежь и ветераны движения высадят аллею, в Слуцке состоится вскрытие капсулы времени от комсомольцев 1963 года и закладка новой, а в Витебске 29 октября откроют молодежный сквер, где установят памятный знак.-0-