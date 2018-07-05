В Беларуси к концу года усовершенствуют систему налогового администрирования физлиц

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу года усовершенствуют систему налогового администрирования физических лиц, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Сергей Наливайко отметил, что сейчас ведется активная работа по стандартизации всех процессов налогового администрирования для физических лиц. "Думаю, к концу текущего года наиболее популярные административные процедуры и востребованные услуги будут стандартизированы. Что это значит? Это значит, что плательщик, обратившись в любой налоговый орган, не будет испытывать трудностей в получении той или иной услуги из-за разночтений, как это, к сожалению, иногда имеет место быть сейчас. Каждый специалист на местах будет знать алгоритм своих действий, и он для всех будет единым", - подчеркнул он.

При этом министр уточнил, что эти стандарты будут утверждены официально. "Правда, каким нормативным документом, пока не могу сказать, возможно, постановлением или приказом министерства", - сказал Сергей Наливайко. Он пояснил, что созданию подобных стандартов работы способствует переход на новые формы взаимодействия с плательщиками, в частности, через центры обслуживания.

Первый подобный центр был создан в октябре 2016 года в инспекции МНС по Московскому району Минска. Сегодня такие центры функционируют в 13 инспекциях Беларуси, из них в 6 инспекциях города Минска (ИМНС по Партизанскому, по Московскому, по Первомайскому, по Заводскому, по Центральному, по Фрунзенскому (№1) районам) и 7 - в областных инспекциях (в Борисове, Жлобине, Могилеве, Гродно, Витебске и в двух ИМНС Бреста). До конца года планируется открыть еще 8 подобных центров.-0-

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