12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси будет преобладать оттепельная погода. Лишь к концу недели похолодает, и в выходные ожидаются морозы", - сказали в Гидромете.

Во вторник, 13 марта, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь, который будут сопровождаться порывистым южным ветром. Местами возможен туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6. Днем будет 2-8 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 9-14.

В среду, 14 марта, ночью и утром преимущественно по юго-восточной части страны, днем местами пройдут осадки (дождь, по востоку с мокрым снегом). В отдельных районах ожидается туман, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6. Днем будет 2-9 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 10-11.

В четверг, 15 марта, атмосферные фронты вызовут ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по южной части страны, кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по югу - 4-5 градусов выше нуля. Днем - от нуля до 7 градусов тепла.

Вслед за атмосферными фронтами на территорию Беларуси начнет поступать холодный воздух со Скандинавии. К концу недели похолодает. В пятницу, 16 марта, преимущественно по юго-восточной части страны пройдут осадки (в основном снег, мокрый снег). На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 2-8 градусов мороза, по северу при прояснениях до минус 9-10, днем будет от минус 4 до плюс 2. Лишь в южных районах страны ночью будет около нуля, днем - 3-4 градуса тепла.

По информации гидрологов, в связи с оттепельной погодой на реках Беларуси отмечаются полыньи и закраины, лед на водоемах потемнел, стал пористым, и выходить на него опасно. На реках преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-11 см за сутки. На отдельных участках рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму. На Припяти у деревни Черничи Житковичского района уровень воды превышает опасную высокую отметку на 4 см, здесь происходит рост уровня воды с интенсивностью 3 см за сутки. Погодные условия в ближайшие дни будут способствовать таянию ледяного покрова на реках, структура льда будет меняться, увеличатся пространства с открытой водной поверхностью. На реках будет отмечаться в основном рост уровней воды, в результате чего на Березине у Березино и Соже у Славгорода вода выйдет на пойму.-0-

Прогноз погоды на неделю