В Беларуси каждая четвертая донация крови в 2017 году была безвозмездной

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждая четвертая донация крови в 2017 году в Беларуси осуществлялась на безвозмездной основе, сообщил сегодня журналистам директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения Федор Карпенко в пресс-центре БЕЛТА.
С 2013 года в Беларуси начата целенаправленная работа по возрождению добровольного безвозмездного донорства. По итогам пятилетней работы количество безвозмездных донаций крови в Беларуси увеличилось более чем в 16 раз. "По итогам 2017 года каждая четвертая донация крови осуществлялась на безвозмездной основе", - сказал Федор Карпенко.
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