В Беларуси летом оздоровились более 380 тыс. детей

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нынешним летом оздоровились 381 400 детей - на 13,5 тыс. больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году летнее оздоровление прошли 381 400 детей, в том числе 161 тыс. - в лагерях с круглосуточным пребыванием, 220,5 тыс. - в лагерях с дневным пребыванием. Это на 13,5 тыс. детей больше, чем в 2017 году. При планировании летней оздоровительной кампании мы используем заявительный принцип. Отрадно, что количество желающих оздоровиться ежегодно увеличивается. Это свидетельствует о спросе на данный вид отдыха", - сказал Геннадий Болбатовский.

Особое внимание уделялось сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. "Более 13,5 тыс. детей этих категорий прошли летнее оздоровление, что выше запланированных цифр более чем на 11%. Кроме того, в лагерях различных типов оздоровились более 4 тыс. детей-инвалидов, - на 17% выше плановых цифр", - привел данные директор.

По словам Геннадия Болбатовского, на реализацию мероприятий летней оздоровительной кампании было выделено более Br43 млн. (в 2017 году - Br39,5 млн.), на укрепление материальной базы стационарных лагерей из различных источников было направлено Br11 млн. "За ценами на услуги лагерей был обеспечен контроль, чтобы не допустить их необоснованного завышения. Средняя стоимость путевки в учреждения с круглосуточным пребыванием сроком на 18 дней и больше составила Br428, по сравнению с 2017 годом она возросла в пределах макроэкономических показателей - примерно на 5%", - уточнил руководитель.

В Беларуси этим летом функционировали более 6 250 лагерей, в 2017 году эта цифра составляла 6 100.-0-