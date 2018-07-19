19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси модернизируют систему радиационного мониторинга, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Проводится модернизация нашей системы радиационного мониторинга, развиваем новые структуры. Ранее у нас были, помимо стационарных пунктов наблюдения, четыре автоматизированные системы, которые в автоматическом режиме проводили измерения гамма-фона в зоне влияния атомных электростанций сопредельных государств. Теперь введена в эксплуатацию автоматизированная система контроля радиационной обстановки в зоне влияния Белорусской АЭС. Это уже более современная система, которая позволяет не только измерять мощность дозы гамма-излучения, но и проводить качественный анализ радионкулидного состава атмосферного воздуха", - сказал Михаил Коваленко.
Вводятся дополнительные пункты отбора проб аэрозолей приземного слоя воздуха. Это наиболее чувствительный метод определения радионуклидов в атмосферном воздухе. Заложены ландшафтно-биохимические полигоны для мониторинга почв и пункты мониторинга поверхностных вод.
Михаил Коваленко подчеркнул, что радиационная обстановка в Беларуси остается стабильной. "В этом году в связи с засушливой погодой в начале лета был отмечен случай возгорания в чернобыльской зоне на территории Украины. Наша служба радиационного мониторинга была приведена в режим усиленной готовности, однако никаких превышений зафиксировано не было", - отметил он.-0-
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