5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси может появиться школа международного бакалавриата. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Игорь Карпенко перед торжественным мероприятием, посвященным Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси в рамках эксперимента может появиться школа международного бакалавриата, где ряд предметов будет преподаваться на иностранном языке. Сейчас мы прорабатываем этот проект, изучили опыт наших соседей, где подобные школы уже есть, в частности Казахстана, России", - сказал Игорь Карпенко. Проект находится на стадии подготовки учебных программ, реализация займет около года.

Отвечая на вопрос о перспективах развития системы образования, Игорь Карпенко отметил, что особое внимание будет уделено работе с талантливой молодежью и одаренными детьми. "В стадии согласования находится указ по открытию детского научно-технологического парка. Мы хотим посмотреть на эту тему с точки зрения ранней профориентации. С появлением парка мы погрузим ребенка в тематику будущих профессий, профессионально-производственной деятельности, с которой ему придется столкнуться, закончив школу. В новую редакцию Кодекса об образовании мы заложили и другие ноу-хау. Сейчас кодекс проходит экспертизу в Национальном центре правовой информации", - добавил он.

В Большом театре оперы и балета проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Педагогов с профессиональным праздником поздравили заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. За многолетнюю и добросовестную работу в системе образования учителя были награждены орденами, грамотами и благодарностями.-0-

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Фото Егора Павлющика